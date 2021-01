Club Brugge breekt contract van goudhaantje Kossounou open, Krmencik naar PAOK

Krmencik naar PAOK

Michael Krmencik (27) ontbrak vanochtend dan weer op het Belfius Basecamp in Westkapelle, waar Club tot een met donderdag op ministage is. Geen verrassing, want het was al langer duidelijk dat de Tsjechische spits niet meer in de plannen van Clement paste – die had halfweg december al publiekelijk laten weten dat er voor Krmencik een oplossing werd gezocht. Wel, die komt dus van PAOK Saloniki. De aanvaller is al in Griekenland en poseerde er zelfs meteen met een sjaal van de club. “Ik ben zeer gelukkig”, reageerde Krmencik al op de luchthaven. Krmencik trekt op huurbasis naar PAOK, dat een aankoopoptie bedong van naar verluidt 4 miljoen euro. Club hoopt dan ook dat hij in Griekenland z’n beste niveau zal terugvinden, zodat het komende zomer een flink stuk van de geïnvesteerde 6,5 miljoen euro kan terugverdienen.