Club Brugge blikt in eigen radioshow terug op ‘speciaal’ 2020 en kijkt optimistisch vooruit: “Eerste spadesteek nieuw stadion wellicht begin 2022”

Sofie Lemaire speelde woensdagavond radiohost voor een revue gasten uit de Clubfamilie, inclusief trainer, spelers en bestuurslui die elk hun moment van 2020 kozen. Voorzitter Bart Verhaeghe mocht niet ontbreken en gaf de fans een update over de stadionplannen: “We zijn nu de vergunningen aan het klaarmaken om ze definitief in te dienen. Dat zal in de maanden januari en februari gebeuren. Het gaat technisch om een omgevingsvergunning en een MER (Milieu-effectenrapport, red). We hebben daar hard aan gewerkt. Ik bedank iedereen die daar constructief aan meewerkt, ook de Vlaamse overheid. De derde keer moet de goede keer zijn.”

De timing ziet Verhaeghe als volgt: “Ik hoop op de definitieve vergunning in 2021. En de eerste spadesteek gebeurt dan wellicht begin 2022. Ik doe er alles aan dat het nieuwe stadion er komt. Het Jan Breydelstadion is op. Het is niet meer verantwoord daarin te voetballen. Iedereen snakt naar een nieuw huis waar we de fans de sfeerbeleving dicht op het veld kunnen bieden die ze verdienen.

De luisteraars kregen een trotse voorzitter te horen: “Ik ben blij over wat Club Brugge gebracht heeft in 2020, ondanks de bizarre tijden. Ik hoop dat het coronavirus in 2021 voorbij zal zijn. Ik snak naar wedstrijden vol volk, waar heel de Brugge-familie weer samen kan zijn.” Over zijn moment van 2020 koos hij het laatste CL-duel van Club op Lazio: “Enerzijds ben je ontgoocheld dat je niet doorgaat in de CL. We waren er ei zo na bij. Maar als je de emoties laat zakken, ben je heel tevreden dat we een heel sterke wedstrijd gespeeld hebben met het dna dat Club Brugge uitstraalt: nooit opgeven en blijven gaan. Dat willen de fans zien en hebben ze gekregen.”

Verhaeghe verklapte ook een grappige anecdote over de eerste CL-match dit seizoen, op Zenit. Door de coronarestricties konden de bestuursleden niet meereizen en volgde hij de match thuis op tv: “We hebben twee katers - Marcel en Maurice - en een van die katers (Maurice, red.) heeft de gewoonte plaats te nemen pal voor het scherm. Hij volgt dan de bal en toen heeft de bal gevolgd tot Charles De Ketelaere hem erin shotte. We waren gek van vreugde dat Charles die erin geknald had, en die kater ook. (lacht)”

Tot slot liet Verhaeghe zich uit over de ambities voor 2021: “We zijn de topploeg van België, dan is het normaal dat je kampioen wil spelen, en als het kan ook de beker winnen en liefst zo ver mogelijk doorgaan in de Europa League. Als we de titel halen, gaan we proberen nog beter te doen in de CL om daarin te overwinteren.”

Met die ambitie zat de voorzitter op dezelfde golflengte als coach Philippe Clement. Hij mocht als eerste plaatsnemen aan de microfoon naast Lemaire. “Mijn ambitie? Dat is zoals altijd alles winnen. Al weet ik dat je dat een heel seizoen niet kan realiseren, maar het mag wel de ambitie zijn.” Ook hij verwees naar de match op Lazio om aan te tonen hoe Club als ploeg gegroeid is. Al blijft het sneu hoe Charles De Ketelaere de ultieme kans helaas op de lat zag belanden. “Toen gingen veel lelijke woorden door me heen”, zei Clement met een lachje. “Dat had een historisch moment kunnen zijn. Maar we zagen daar dat de groep jaar na jaar stappen vooruit zet. We zijn er heel dicht bij geweest, en dat geeft nog meer honger om het volgend jaar wel te realiseren.”

Clement koos nog voor twee andere voetbalmomenten uit 2020 die hem speciaal bijblijven. Niet verwonderlijk hoort daar de CL-zege van Club in Zenit bij, toen hij zelf gezegd had die belangrijker te vinden dan zijn twee landstitels. “Dat was wat in de emotie van het moment gezegd”, gaf Clement nu toe. “Maar je beseft dat het belangrijk is omdat niet veel Belgische ploegen kunnen winnen in de CL en omdat we daar tot het einde blijven zijn vechten voor de drie punten.”

En ook de eerste thuiswedstrijd van Club tegen Waasland-Beveren waarin het publiek dit seizoen opnieuw deels toegelaten was, bleek voor Clement emotioneel: “Op het moment dat je de eerste keer opnieuw de gezangen hoort, de mensen terug ziet, dan kwam bij mij toch een krop naar boven. Ik had dat niet voelen aankomen. Het deed me beseffen hoe belangrijk het geluid van de supporters en de bijhorende emoties wel zijn.”

Van de spelers gaf onder meer Hans Vanaken present. Als zijn moment van 2020 pikte hij een doelpunt begin dit jaar op Anderlecht eruit. Hij nam toen na een vrije trap van Vormer een op de muur hoog afgeketste bal in een tijd op de slof, goed voor een geweldige goal. “Het kan zijn dat je in je carrière maar een keer zo’n doelpunt maakt. Het was fantastisch. Diezelfde week had ik eerder op woensdag de Gouden Schoen gewonnen en zondag op Anderlecht maak ik dan die goal. Het is een week om nooit te vergeten.”

Dit jaar rekent Vanaken zichzelf niet tot de topfavorieten, zo zei hij op de vraag of hij ook nu de Gouden Schoen zal winnen: “Hopelijk. Maar ik denk het niet. Ik vind het moeilijk omdat het zo een speciaal jaar was. Normaal zijn er twee stemrondes, nu een stemronde over het hele jaar. Maar als ik de Gouden Schoen aan iemand zou geven, dan aan Simon Mignolet. Hij is de beste keeper van onze competitie. Wat hij toont op onze velden, daar kunnen niet veel mensen aan tippen.”

Kapitein Ruud Vormer zag Brugge in 2020 fenomenaal presteren, maar ook hoe corona het feestje verpestte: “Dat we onze successen niet konden vieren met de supporters, dat is het moeilijkste. Als je kampioen speelt, moet je dat altijd vieren met de supporters en dat is niet gebeurd. Ik hoop dan ook dat we voor 2021 opnieuw een titel kunnen vieren, dat die corona weggaat en weer met supporters kunnen voetballen.”

Tijdens de uitzending belde Lemaire voorts nog met CEO Vincent Mannaert. Ook hij hield een dubbel gevoel over aan 2020: “Sportief was het jaar goed met de titel, een finale in de beker en een goede Europese campagne, maar we hebben dat niet kunnen vieren zoals het hoort. Covid-19 maakt het seizoen op dat vlak wat tegenvallend. 2021 zal voor mij geslaagd zijn als we weer voor een vol Jan Breydel kunnen spelen.” Financieel voelt hij wel de impact van de lege stadions: “Het voetbal is deel van de eventsector en die leeft van het publiek. We gaan dat financieel zien en een moeilijk seizoen tegemoet, maar we zijn ook verstandig omgesprongen met de middelen en hebben een buffer om dat goed door te komen.”

