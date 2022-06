Club Brugge biedt 3,5 miljoen voor Casper Nielsen, Union mikt via Mogi Bayat op het dubbele

Club bracht kort na het behalen van de titel het bestuur van Union op de hoogte van hun interesse in Nielsen, waarna een paar dagen geleden ook een officieel bod volgde van zo’n 3,5 miljoen euro. Maar sindsdien is het windstil in het dossier. Club wacht op een antwoord, terwijl Union inmiddels een tussenpersoon heeft ingeschakeld. Zijn naam: Mogi Bayat. Hij kreeg het mandaat van de club om Nielsen te verkopen, in de hoop een grotere som voor de middenvelder op te strijken. Union mikt op het dubbele van het bod dat Club heeft uitgebracht, maar dat wordt niet eenvoudig gezien Nielsen zijn leeftijd.