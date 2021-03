Club Brugge bevestigt intentie tot beursgang, voorzitter Verhaeghe: “Dit is een historische stap”

Club BruggeAls eerste Belgische voetbalclub wil Club Brugge naar de beurs (Euronext Brussel). Dat nieuws lekte vorige week al uit en wordt nu ook bevestigd door Club zelf. “Dit is de logische volgende fase in de ontwikkeling van de club”, zegt voorzitter Bart Verhaeghe.

“Club Brugge NV, samen met haar dochterondernemingen (samen “Club Brugge” of de “Vennootschap”), één van de meest populaire en succesvolle voetbalclubs in België, kondigt vandaag haar intentie tot de lancering van een beursintroductie (“IPO”) aan met toelating tot de verhandeling van haar gewone aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (het “Aanbod”)”, zo klinkt het op de website van blauw-zwart.

Naar verwachting zal het aanbod de verkoop van bestaande aandelen omvatten, zonder dat hierbij nieuwe aandelen worden uitgegeven, verduidelijkt Club. De voorgenomen IPO (intentie tot de lancering van een beursintroductie, red.) zal naar verwachting de verkoop van een deel van de gewone aandelen van Club Brugge omvatten, aangehouden door Grizzly Sports NV, een vehikel waarvan Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Jan Boone en Peter Vanhecke de belangrijke aandeelhouders zullen zijn en die samen, voorafgaand aan het aanbod, 94,34% van de aandelen in hun bezit zullen hebben. Het aanbod zal naar verwachting ter beschikking worden gesteld aan institutionele én particuliere beleggers in België, en aan institutionele beleggers in bepaalde andere rechtsgebieden.

“Dit is een historische stap voor heel de Club Brugge-gemeenschap en de logische volgende fase in haar ontwikkeling”, zegt voorzitter Bart Verhaeghe. “De rijke geschiedenis en het sportieve trackrecord van Club Brugge vormen de basis van een iconisch, internationaal bekend sportmerk, dat steunt op een gemeenschap van meer dan een miljoen trouwe fans. Onze visie is om de club verder te laten groeien, voortbouwend op dezelfde geschiedenis, werkethiek en motivatie die van ons zo een gepassioneerde club hebben gemaakt. Zo kan Club Brugge een stap voor blijven op de grootste verwachte evoluties in het voetballandschap.”

Positie versterken

“De bedoeling van blauw-zwart is om het profiel van Club als commercieel beheerd bedrijf in de voetbalsector te versterken, een nieuwe langdurige aandeelhoudersbasis voor te creëren, de fans de mogelijkheid te bieden om rechtstreeks eigenaar te worden en liquiditeit te bieden aan Grizzly Sports NV”, zo klinkt het verder in een communiqué van de huidige leider in de Jupiler Pro League. “Het aanbod zal Club Brugge een betere toegang geven tot de kapitaalmarkten, wat in de toekomst kan helpen om extra groei te financieren en om haar activiteiten en financiële positie verder te versterken.”

Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert zullen hun functies van voorzitter en CEO van Club Brugge behouden. Bij de afsluiting van de IPO zullen drie nieuwe, onafhankelijke bestuurders zich aansluiten bij het duo en de andere huidige leden van de Raad van Bestuur (Jan Boone en Peter Vanhecke): Sangeeta Desai, Lucy Quist en Cind Du Bois.

“Hiermee hopen we Club Brugge voor te bereiden op de toekomst en een nieuwe, uitgebreidere aandeelhoudersbasis op de lange termijn te creëren om ons succes mee te delen, zowel op als naast het veld”, besluit CEO Mannaert.

