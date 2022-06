Club Brugge begint vandaag aan z’n seizoen: wat met Lang en De Ketelaere? En wie moét er allemaal weg bij blauw-zwart?

Club Brugge Club Brug­ge-coach Alfred Schreuder staat op verlang­lijst van Ajax

Het is Ajax menens wat Alfred Schreuder betreft. De Amsterdammers zijn in de zoektocht naar een opvolger voor Erik ten Hag bij diens ex-assistent uitgekomen, momenteel in volle titelrace met Club Brugge. Als Ajax straks écht doorduwt voor Schreuder, lijkt zijn keuze snel gemaakt.

