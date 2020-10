Club Brugge alweer op Belgische grond na triomf in Rusland: selectie om 3u15 geland in Oostende

Het gaat snel dezer dagen. Nog geen zeven uur na de winning goal van Charles De Ketelaere in Sint-Petersburg was Club Brugge alweer min of meer thuis. De voltallige selectie landde vannacht om 3u15 op het tarmac van de Luchthaven van Oostende. De spelers en staf sprongen midden in de nacht met kleine oogjes op de bus richting Belfius Base Camp in Knokke. Van daaruit trok iedereen dan naar huis voor welverdiende nachtrust, al durven we te denken dat de film van de wedstrijd bij sommigen wel nog even zal blijven spelen.