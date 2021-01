Club-aanvaller Dennis legt medische tests af bij FC Köln

Club Brugge Einde verhaal voor Krmencik bij Club? “Voorlopig toont hij niet het verwachte rendement”

16 december Amper uitgevierd na de mooie zege op de Bosuil wacht Club Brugge een nieuwe trip richting Antwerps grondgebied. In Mechelen hoopt blauw-zwart de lijn door te trekken: “Hun spelniveau is beter dan vorig seizoen, dus we zullen ‘vollenbak’ gas moeten geven”, beseft Philippe Clement, die ook aangaf dat Krmencik op weg is naar de uitgang.