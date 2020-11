Club aangekomen in Duitsland voor cruciaal Champions League-duel

Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Iets voor half negen verzamelden de 22 geselecteerde spelers en de staf van Club op het Belfius Basecamp. Na de weging en het ontbijt stonden twee bussen klaar voor het vertrek. Een viertal uur later arriveerden de Bruggelingen in het hotel in Duitsland.