Clement ziet jongens als Koussounou liever niet op interland vertrekken: “Als je ziet wat voor schade een busrit naar Charleroi al veroorzaakt...”

Club BruggeInter wil Lukaku liever in Italië houden, Antwerp zegt carrément 'neen’ tegen een afreis van Mbokani richting de Congolese nationale ploeg. Ook Philippe Clement ziet de spelers die buiten Europa interlands moeten afwerken, liever bij Club Brugge blijven. De kans dat onder meer Odilon Kossounou afreist naar Ivoorkust, is daardoor eerder klein.

“We zijn intern nog aan het kijken wat we daarmee gaan doen”, aldus Clement op de persconferentie in aanloop naar de topper tegen Antwerp. “We hebben nog geen knopen doorgehakt.”

Officieel nog niet, maar aan alles kon je merken dat de coach van Club Brugge zijn spelers liever in Brugge houdt. “Je zit met verschillende bubbels die met elkaar in aanraking zouden komen. Je zag bij ons eerder al hoeveel problemen er kunnen ontstaan door nog maar met een bus naar Charleroi en terug te rijden. Vooral wanneer jongens naar andere continenten trekken, wordt dat een moeilijk verhaal. Het virus is destijds wereldwijd verspreid geweest doordat mensen reisden.”

De Europese internationals hoeven vooralsnog te vrezen. “Als de reis binnen Europa blijft, is het al een ander gegeven. Er zijn daar met UEFA en FIFA ook andere afspraken over.”

Voor een coach is het niet altijd een voordeel om een halve kern op interland te zien vertrekken. “Het is altijd een dubbel gevoel. Langs de ene kant ben je trots op hen, omdat ze dat ook echt verdienen aan de hand van wat ze gepresteerd hebben. Ik heb het tien jaar lang gedaan, ik weet hoe belangrijk het is als speler. Als club en coach is het moeilijker, want normaal gezien heb je nagenoeg een volledige controle over de groep. Controle over de trainingsarbeid, rust en voeding. Die controle geef je af.”

Clement is wel te spreken over de communicatie tussen clubs en nationale elftallen. “Uiteraard was dat er vroeger niet. Ik herinner me twintig jaar geleden dat de staf elke middag zat te kaarten. Er was toen geen aandacht voor data of voeding. We dronken een cola na de training. Nu is het belangrijk dat die communicatie er is. Hoe meer mensen betrokken zijn, hoe belangrijker dat wordt. Anders kan je elkaars werk teniet doen.”

“Zo’n voorsprong heb ik nog nooit gehad”

Met Antwerp wacht er zondag de topper tussen de eerste en de tweede in de stand. Maar die match boet aan belangrijkheid in wanneer je de kloof tussen beide teams bekijkt. Als Club zondag wint, neemt het 22 punten afstand van Antwerp. “Neen, ik heb nog nooit zo’n voorsprong gehad. Dat is nog nooit gebeurd, dus is het moeilijk om dat al meegemaakt te hebben. We zijn niet aan het rekenen, helemaal niet. Ik weet dat jullie die uitleg intussen moe zijn, maar we willen enkel de volgende match winnen.”