Clement ziet geen probleem in vlucht naar Oekraïne: “Naar Kiev vliegen niet gevaarlijker dan een busreis”

Over de sportieve opdracht in Oekraïne weigerde Clement vanmiddag al te praten, wél nam hij de organisatorische kant onder de loep. Club Brugge vertrekt woensdagochtend met een chartervlucht richting Oekraïne, ‘business as usual’ als we de coach moeten geloven: “Of dat verantwoord is? Niet het reizen op zich in je bubbel is een probleem. Op zich is dat niet gevaarlijker dan een busreis. En eens aangekomen blijf je toch in je hotel, afgescheiden van alles en iedereen. Ploegen die niet mogen spelen in Europa, dat heeft meer te maken met het feit dat ze die landen niet binnen mogen. In Engeland is de Britse variant heel uitgebreid verspreid bijvoorbeeld. Het weer in Kiev kan een belangrijkere rol spelen, maar wat dat betreft hebben ze ook hier hun best gedaan. Vanmorgen was het opnieuw Siberisch koud op training”.