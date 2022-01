Clement treft bij Monaco wereldkampioen op retour en doet hopelijk beter dan Henry: zeven weetjes bij zijn stap naar ambitieuze vorstenclub

1 - CL-kwalificatie hoofdambitie

Clement zal meteen druk op de ketel ondervinden bij Monaco. Net als bij Club Brugge is de kwalificatie voor de Champions League voor AS Monaco een hoofdambitie dit seizoen: de steenrijke en niet onbesproken Russische eigenaar Dmitry Rybolovlev speelt graag met de groten der aarde mee. Maar momenteel staat AS Monaco pas zesde in de stand van de Ligue 1. Voor een plek die recht geeft op CL-deelname zal Clement moeten finishen binnen de top-drie. De ongenaakbare leider PSG is met 17 punten voorsprong op Monaco al gaan vliegen. Het nummer twee Nice en nummer drie Marseille staan met vier punten meer op de teller wel nog binnen handbereik. Sowieso teert de ambitie van AS Monaco ook op een prestigieus verleden met een gevulde prijzenkast van acht Ligue 1-titels - waaronder de laatste in 2017 - en vijf Franse bekers.

Volledig scherm Vorige maand moest Monaco met 2-0 het hoofd buigen in de topper tegen de ongenaakbare leider PSG in de Ligue 1. © Photo News

2 - Wereldkampioen Fabregas

Bij Monaco krijgt Clement een wereldvoetballer onder zijn hoede. De Spanjaard Cesc Fabregas behoort tot de Spaanse gouden generatie die twee EK-titels (2008, 2012) en het WK in 2010 won. Op 34-jarige leeftijd is hij wel op zijn retour en hij revalideert nog van een lastige hamstringblessure waardoor hij sinds september aan de kant stond. Wellicht raakt Fabregas in de loop van januari wel weer speelklaar. Onder ex-coach Niko Kovac was de gereputeerde aanvallende middenvelder geen onbetwiste titularis.

Volledig scherm Cesc Fabregas. © EPA

3 - Supertalent Tchouaméni

40 miljoen euro plakt Transfermarkt nu al op het hoofd van Aurélien Tchouaméni. De 21-jarige Fransman is zonder twijfel het supertalent binnen de kern van AS Monaco, intussen heeft hij zijn steile opmars al verzilverd bij les Bleus met 7 caps. Monaco kaapte de verdedigende middenvelder in januari 2020 weg bij Bordeaux, waar Tchouaméni zijn jeugd sleet. Tchouaméni bestrijkt enorm veel ruimte en is ijzersterk in de balrecuperatie en kan ook de brug slaan met de aanval. Hij staat bij verschillende Europese topclubs op de radar: onder meer Man City, Real Madrid en Chelsea zijn genoemd.

Volledig scherm De rijzende Monaco-ster Tchouameni (nummer 8) speelde met Frankrijk de halve finale van de Nations League tegen België. © BELGA

4 - Weerzien met (geblesseerde) Diatta

Bij AS Monaco treft Clement met Krépin Diatta een oude bekende van Club Brugge. Diatta verkaste in de vorige wintermercato voor een slordige 20 miljoen euro naar Frankrijk, maar moest het voornamelijk stellen met invalbeurten. Vorig seizoen liep hij het coronavirus op en dit seizoen kende hij al veel blessurepech. Na een letsel aan het enkelgewricht scheurde hij in november vorig jaar een kruisband en is zijn seizoen afgelopen. Sinds zijn komst scoorde hij slechts twee goals in de Ligue 1, zijn allereerste had wel een historische weerklank als honderdste Senegalese doelpuntenmaker in de Ligue 1 sinds 1970.

Volledig scherm Krepin Diatta. © Photo News

5 - Belg Matazo op middenveld

Met Eliot Matazo beschikt Clement over een jonge Belg (19 jaar) in de kern. Vorig seizoen proefde hij al van enkele invalbeurten, dit seizoen staat hij sporadisch ook al in basis, zoals in de laatste competitiewedstrijd tegen Stade Rennes (2-1) en in het Europa Leagueduel tegen Sturm Graz (1-1). Matazo is gevormd bij Anderlecht en nam op 17 jaar zijn koffer voor de opleiding in de academie van Monaco. Hij maakt ook deel uit van de Belgische U21-ploeg. In een interview dit seizoen sprak Matazo over zijn sterke band met zijn moeder: “Zij kijkt naar al mijn matchen en waakt als een ‘gendarme’ over mij.”

Ook in het verleden maakten enkele Belgen het mooie weer in AS Monaco: Enzo Scifo was een pionier, ook Philippe Leonard, Yannick Carrasco, Youri Tielemans en Nacer Chadli droegen het rood-witte shirt.

Volledig scherm De jonge Belg Eliot Matazo trekt al zijn streng in de hoofdmacht van Monaco. © Photo News

6 - In voetsporen van Deschamps, Wenger en… Henry

Als trainer van AS Monaco komt Clement in een rijtje van gereputeerde voorgangers terecht. De Braziliaan Leonardo Jardim was in 2017 de laatste kampioenentrainer van Monaco, maar ook het tijdperk onder de huidige Franse bondscoach Didier Deschamps tussen 2001 en 2005 bij Monaco was erg succesvol met een finaleplaats in de Champions League. Jean Tigana en Claude Puel behaalden eind vorige eeuw ook een titel. Arsène Wenger coachte zeven seizoenen lang AS Monaco van 1987 tot 1994. In weerwil tot zijn legendarische status als speler van Monaco tussen 1994 en 1999 kon Thierry Henry als hoofdtrainer zijn stempel niet drukken. Zijn passage in het seizoen 2018-2019 was amper een voetnoot in de rijke historie en eindigde na drie maanden op een ontslag.

Volledig scherm De passage van Thierry Henry als hoofdcoach bij AS Monaco bleek geen succes. © REUTERS

7 - Braziliaan Vanderson eerste wintertransfer

AS Monaco haalde bij de start van de wintermercato alvast een grote slag thuis met de komst van het 20-jarige talent Vanderson, voor 8,5 miljoen euro overgenomen van Gremio. Bij die Braziliaanse topclub debuteerde hij eind vorig jaar en manifesteerde hij zich als een moderne opkomende flankverdediger. Door zijn prestaties verdiende hij ook al een plek bij de Braziliaanse U20.

