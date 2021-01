Clement tempert: “Niet meteen wonderen verwachten van Dost”, Dennis is er niet bij tegen STVV

Club BruggeOp Stefano Denswil is het wellicht nog even wachten, maar zondag zien we Bas Dost een eerste keer aan het werk in het shirt van Club: “De dingen die we van hem vragen, zijn op zijn lijf geschreven”, is Philippe Clement opgetogen over het debuut van Dost.

STVV uit belooft interessant te worden voor Club Brugge. Een eerste keer zonder Hans Vanaken, maar mét nieuwkomer Bas Dost: “Hij heeft het profiel dat we nodig hadden”, zag Clement de voorbije dagen. “De communicatie loopt vlot en hij heeft ervaring met in een kleedkamer binnenkomen. De dingen die we van hem vragen, zijn op zijn lijf geschreven. Letterlijk en figuurlijk. Verwacht nu niet meteen wonderen van Dost, want voor een aanvallende speler is het altijd moeilijker starten dan voor een verdedigende. Fysiek is hij oké, al kan hij nog stappen zetten.”

Nog nieuw is Stefano Denswil: “Ten opzichte van de rest heeft hij wel een achterstand in te halen. Zijn komst was een opportuniteit, iets waar we vorige maand niet aan gedacht hadden. Hij was niet gelukkig in Bologna en de club wou hem verhuren.”

Dennis

Enkel Dennis, die interesse uit het buitenland geniet, kwam niet ongeschonden uit de korte winterstop: “Hij heeft een probleem aan zijn teen opgelopen in de vakantie. Jammer dat hij de ministage gemist heeft. Dennis hoeft niet te vertrekken, we zullen zien wat er gebeurt. Iedereen heeft zijn prijs, dat geldt voor alle spelers. Zolang hij hier is, proberen we het maximale uit Dennis te halen.”

Volledig scherm Philippe Clement. © BELGA