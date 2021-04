Clement teleurgesteld: “Ik heb een heel slecht gevoel, want dit is een match die je moet winnen”

Club-coach Philippe Clement was natuurlijk teleurgesteld nadat zijn team een voorsprong weggaf in Anderlecht. “Je weet dat je tegen een Anderlecht speelt dat in een goeie flow zit. Een ploeg die heel dominant was op Antwerp, dus je komt naar hier met als doel hen niet in hun spel te laten komen. Dat doen we 70 minuten heel goed, we waren de ploeg die de kansen creëerde en we gaven ook amper iets weg. Maar dan krijg je een tegengoal na defensieve fouten, en na een knal van ver met een rare curve. Dan sta je hier met een heel slecht gevoel, want dit is een match die je moet winnen. Ik heb al heel veel mooie avonden gekend als coach, maar deze is heel zuur. We krijgen niet wat we verdienen.”