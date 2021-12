Clement stond erbij en keek ernaar: Vormer stuurde zélf bij tegen OHL en verliet daarbij z’n flank

Opvallend moment Aan den Dreef na twintig minuten. Ruud Vormer, die de troepen bij een Leuvense spelhervatting ostentatief herschikte, al dan niet na enig overleg met zijn coach Philippe Clement. De aanvoerder nam daarbij zelf een meer centralere rol aan, dit nadat hij op de rechterflank aan de wedstrijd begonnen was. Dat Clement het van de zijlijn stond aan te kijken, doet vermoeden dat Vormer zélf het initiatief nam. En dat hij na bijna een kwart wedstrijd klaar was met de rol die hem gisteravond was toegedicht.

In de twintig minuten daarvoor liep de kapitein een beetje achter de feiten aan. Weinig in balbezit, weinig nuttig ook in de afweer tegen onder meer De Norre - OH Leuven koos er steevast voor om de aanvallen vanop links op te zetten. Naarmate de eerste helft vorderde kwamen Club én Vormer beter in de wedstrijd. En was het Mats Rits die op rechts de boel almaar meer in de gaten ging houden. Vormer werd nuttiger als doorgeefluik en had een bijna assist op Hendry, die op de bovenkant van de lat kopte.

Eens terug op het middenveld voelde Ruud zich duidelijk in zijn sas. ‘Hey Visser! Visser, dat is toch een penalty?’ Een balafpakker zal hij niet meer worden. Wel stuurde hij Club de juiste richting uit, bracht hij bij momenten rust aan de bal. Zonder daarbij balverlies te lijden, wat in de eerste twintig minuten van de match enkele keren het geval was. Voorbij het uur viel het doek: De Ketelaere knalde met links hard de 0-2 binnen. En even later was het helemaal klaar toen uitgerekend Ruud Vormer de 0-3 op het bord zette. Goed mee opgerukt, helemaal vrijstaand aan de tweede paal om de voorzet van Rits binnen te koppen. Een strijk door de haren, een duimpje voor Sobol en een voldane glimlach richting Vanaken. In de wetenschap dat-ie zijn steentje wederom had bijgedragen. OHL kraakte volledig - De Ketelaere maakte er nog 0-4 van.

Vormer deed het gisteren over de ganse match bekeken, net als bij zijn vorige optredens, goed. Alleen komt er zondag weer zo’n topmatch aan… en daar heeft de Nederlander dit seizoen zijn plaats niet meer. ’t Zou een verrassing zijn mocht Clement plots wél een beroep doen op Vormer in een match waarin er gebikkeld moet worden, waarin het een tandje sneller gaat dan gisteren Aan den Dreef. Dat hij gisteren ook eens niet vroeg naar de kant gehaald werd, doet nog meer vermoeden dat hij zondag tegen Anderlecht opnieuw zal toekijken.

