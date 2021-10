Clement selecteert Izquierdo voor het eerst en hoopt dat Lang blijft tijdens wintermercato: “Als het juiste bod komt, kunnen we hem onmogelijk houden”

Met José Izquierdo prijkt één verrassende naam op het wedstrijdblad van Club Brugge morgenavond. De Colombiaan is voldoende fit om minuten te maken, al is een basisplaats op dit moment eigenlijk geen optie: “José is geselecteerd, maar dat wil niet zeggen dat hij topfit is”, aldus Clement. “En ook zijn vorm van weleer heeft hij nog niet teruggevonden. Wél is hij iemand die iets extra kan bijbrengen op het einde van de wedstrijd. En door hem die kans te geven, kunnen we hem verder integreren in de groep.”

Een pak internationals, zestien in totaal, keerden de voorbije dagen terug naar het Belfius Basecamp. Onder hen ook Noa Lang, die een geslaagd debuut kende bij Oranje. “Hij heeft het goed gedaan, maar het was ook een goeie match (tegen Gibraltar, red.) om te debuteren. We moeten dat in perspectief plaatsen. Of ik nog met hem gepraat heb na Anderlecht? Jawel, we hebben gesproken over het voorbije jaren en al de goeie dingen die hij heeft gedaan. En over de dingen die hij op Anderlecht plots allemaal vergeten was. Zaken waar hij verder moet aan werken. Op het moment dat hij geprovoceerd wordt, mag hij daar niet op reageren. Dat zijn de volgende stappen die hij moet zetten en daarvan is hij zich bewust.”

Intussen neemt de interesse voor Lang, net als voor De Ketelaere, alleen maar toe. “Ik ben realistisch in deze dingen. Als er een onmogelijk te weigeren bod komt, dan kan je hem in januari niet tegenhouden. Ik heb wel liever dat hij zijn seizoen uitdoet, de titel pakt en daarin belangrijk is. We zien wel wat er in januari gebeurt, maar ik ga ervan uit dat hij blijft tot het einde van het seizoen.”

