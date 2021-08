Clement schrikt niet van transfer Nainggolan: “Gheysens wil ons van nieuwe titel houden”

“Omdat ik ook gehoord heb hoe ambitieus Paul Gheysens is. Ik ken de man niet persoonlijk, maar je ziet het alleen al aan de evolutie van hun stadion. En nu ook aan de zware investeringen die hij doet om Club van de titel te houden. Hij wil zelf kampioen worden. (fijntjes) Door Covid-19 zijn er qua Financial Fair Play duidelijk andere dingen mogelijk dan andere jaren. Soit, ik wist dat dit ging gebeuren. De honger bij de andere clubs is groot geworden – wat de competitie nog beter zal maken. Kijk naar de investeringen die iedereen doet. Nu is het Antwerp, maar Anderlecht, Genk en Gent hebben in het verleden net hetzelfde gedaan.”

Bij Club blijft het vooralsnog rustig. “Ik verwacht geen gekke dingen van mijn bestuur. Geen dingen die niet gezond zijn voor Club”, aldus Clement. “Kijk, we staan continue in contact met elkaar, over spelers en profielen die wel of niet interessant zijn. Finaal is het het bestuur die de knoop zal doorhakken – zij weten wat interessant is om uit te geven aan lonen en dergelijke.”

Clement dient zich met andere dingen bezig te houden. Met de puzzel centraal voorin, met name. Vormer, Vanaken, De Ketelaere, Lang, Dost… Meer namen en figuren dan beschikbare plaatsen in de basis. “Ach, we moeten die mentaliteit van buitenaf veranderen. Want die jongens zelf snappen het verhaal. Tegen Dortmund speelde de ene keer Reus en de andere keer Sancho. Witsel staat daar ook niet altijd in de ploeg, hé. Soms is het Bellingham. Kijk, als we willen groeien als topclub, als we nog beter willen worden, dan heb je die onderlinge concurrentie nodig. Wie zich bewijst op training zal in elke competitie genoeg wedstrijden krijgen om zijn talent te tonen”, aldus Clement, die deze week nog een babbel had met Noa Lang – zichtbaar gefrustreerd na zijn wissel tegen Cercle. “Noa voetbalt gewoon supergraag… Hij wil altijd het verschil maken. Het is dan ook maar heel kort over dat voorval gegaan. Voor de rest hebben we over andere dingen gepraat – niet altijd over voetbal.”