Clement over Vormer, die niet kon spelen door zware buikklachten: “Hij warmde nog op, maar het lukte echt niet”

Club-coach Philippe Clement vond dat zijn spelers de opdracht hadden volbracht. “We zijn goed gestart tegen een laag blok, maar het was in die eerste helft te vaak een verhaal van net niet. Toch zijn we hard blijven werken en gedisciplineerd blijven voetballen. De tweede helft was beter, en de inbreng van Okereke leidde tot een snel doelpunt. Daarna bleven we gaan voor dat tweede doelpunt en hadden er misschien wel drie moeten maken. Maar alweer was het het verhaal van in de eerste helft. Net niet dus. Het belangrijkste is echter dat de drie punten binnen zijn.”