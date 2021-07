Clement op zijn hoede voor Union: “We zijn klaar voor een heksenketel”

Zondag trekt blauw-zwart naar de hoofdstad, eerst overschouwde Clement het dagnieuws. De transfer van de 19-jarige Tibo Persyn werd deze voormiddag definitief afgerond: “Tibo is meer een optie naar de toekomst toe. We moeten bekijken hoe hij het zal doen en of hij de concurrentie kan aangaan met Mata en Van Der Brempt. Hij heeft een heel interessant profiel - Tibo is een gretige speler, een jongen van het huis bovendien. We zijn een topclub, concurrentie hebben we nodig”.

Voor Hans Vanaken, Eduard Sobol en wellicht ook Simon Mignolet komt de match te vroeg: “Simon heeft de voorbije dagen delen van de groepstraining meegedaan. Het is moeilijk om nu al te zeggen of hij kan spelen. We willen dit stap voor stap opbouwen. Voor Senne (Lammens, 19-jarige doelman, red.) is het goed dat hij deze ervaring kan opdoen. Hij heeft zijn kans gegrepen en bewijst daarmee dat we de juiste keuze hebben gemaakt om op hem in te zetten.”

Na bijna 50 jaar viert Union zondag de terugkeer in het eigen stadion op het hoogste niveau: “Als je ziet hoe opgetogen onze fans al zijn na tien maanden afwezigheid… Het zal er een heksenketel zijn. Ik ken Felice (Mazzu, red.) al lang - hij is na onze Pro Licence-cursus méér dan een collega. Hij is heel gretig om zijn kwaliteiten te laten zien. Net als Beerschot en OHL vorig jaar is Union met véél enthousiasme naar 1A gekomen. Wij willen elke match winnen. Gebeurt dat niet, dan ben je teleurgesteld. We zullen efficiënter moeten zijn dan tegen Eupen. En de tegenstander minder kansen geven om zelf te scoren. Daar moeten we sterker in worden.”

Volledig scherm © BELGA