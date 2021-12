Clement na klinkende zege: “Niemand mag nu beginnen zweven of naast zijn schoenen lopen”

Zijn belangrijkste spelers had-ie dan wel al gewisseld. “Ik weet niet of het zo’n wereld van verschil maakt, maar toch… We hebben een druk programma achter de rug. Mijn spelers verteren die vele matchen goed, en onze drie aanvallende jongens hebben dit jaar grote stappen gezet op het Europese niveau. Ze trekken die lijn nu door in competitie. Als je hen dan vijftien minuten extra rust kan geven, is dat mooi meegenomen. Want zo vermijd je één verkeerde trap, of nog enkele inspanningen.”