Clement laat licht schijnen over stadiondossier: “Straks zijn we het Luxemburg van Europa”

De Brugse derby wordt tot nader order nog steeds in het Jan Breydelstadion gespeeld, een gegeven waar alvast Club Brugge zo snel mogelijk een eind aan wil maken. Cercle Brugge hoopt op zijn beurt dat er eerst een akkoord over hun nieuwe thuishaven langs de Blankenbergse Steenweg op papier staat vooraleer de ‘vereniging’ uit Jan Breydel gezet wordt. Ook Philippe Clement liet aan de vooravond van de derby zijn licht schijnen over het stadiondossier: “Ik ga al lang mee in dit verhaal. Destijds was ik nog speler toen er sprake was van een stadion in Loppem. Ik dacht toen met de fiets naar training te kunnen komen… Intussen zijn we twaalf jaar verder.”

“Voor iedereen is het duidelijk: als je nog enigszins een rol wil spelen in Europa, zijn nieuwe stadions een must. Als we op deze manier voortgaan, worden we het Luxemburg van Europa. Heb je al gezien welke stadions ze in Polen bouwen? Hier zijn links en rechts verbeteringen aangebracht, zoals in Mechelen, Waregem of op Antwerp. Echte topstadions worden evenwel niet gezet.”

Voorsprong uitbouwen

Club Brugge teert voor aanvang van de derby op een geruststellende voorsprong op de concurrentie in het klassement: “Nu is het zaak van die voorsprong uit te bouwen. Ook ik was verbaasd van de terugval van Cercle Brugge. Ze brengen voetbal waarmee ze verdienen in de middenmoot te staan. Vorig weekend hebben ze het geweer van schouder veranderd. Benieuwd welk Cercle we nu zullen zien.”