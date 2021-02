Clement kan voor bekerclash tegen Antwerp rekenen op Vanaken en Mata: “Heb Clinton gezegd dat hij als tweede naam ‘Jezus’ moet nemen”

Want na de 0-2-zege op de Freethiel van afgelopen zaterdag stonden er vraagtekens achter de namen van zijn twee sterkhouders. “Bij Hans was het de volgende dag al een stuk beter. We dachten dat er iets in zijn rug was geschoten, maar na de match had hij het over een elleboogstoot in de ribben. Dat hebben wij vanop de bank niet gezien, maar het ging dus wel om een felle pijnstoot. maar de volgende dag was het dus veel beter, net als bij Clinton, die vandaag meetrainde. Ik heb hem gezegd dat hij zijn paspoort moet veranderen en dat hij als tweede naam ‘Jezus’ moet nemen, want hij is verrezen op twee dagen tijd. Dus da’s ook positief, hij heeft heel veel geluk gehad volgens de dokter. ‘t Had veel erger gekund.”

Club en Antwerp zijn de twee beste ploegen die na de winterstop het best hebben gepresteerd, zo weet ook Clement. Hij zag de Great Old een andere ploeg worden sinds de komst van Frank Vercauteren. “Het verschil met een poos terug is spectaculair. Ze komen van een ploeg die speelde als een rollercoaster, met heel veel pressing overal. Een ploeg die veel scoorde, maar er ook veel tegen kreeg. Nu is het een ploeg met silent assassins, die speelt vanuit een strikte organisatie en wacht op de fouten van de tegenstander. Ze maken er minder, maar krijgen er ook minder tegen en de resultaten tot nu zijn beter”, aldus de Club-coach, die niet te veel meer wil terugdenken aan de vorige keer dat de twee ploegen elkaar troffen in de Croky Cup. “Je probeert je altijd op de beste manier voor te bereiden, maar ik wil die vergelijking niet te veel meer maken. Da’s heel lang geleden. Ik kijk vooral naar het heden en de huidige vorm. En we zitten ook met een andere kern.”

“Lang moet vibe houden”

Want ook Noa Lang, die momenteel hoge ogen gooit op de Belgische velden, was er toen nog niet bij. “Ik weet wat zijn kwaliteiten zijn, maar op dit moment is het allemaal heel efficiënt. Al had het op Waasland-Beveren nóg efficiënter gekund. Hij moet de vibe houden, maar er gaan ook matchen komen waarin hij niet gaat scoren. Belangrijkste is dat hij blijft creëren, binnen het stramien waarin wij willen spelen. Dat hij de opdrachten blijft uitvoeren, zowel met als zonder bal. Dan gaan wij nog heel veel plezier beleven aan hem, maar hij ook aan ons.”

Clement is ook uiterst tevreden dat zijn team steeds minder dipjes vertoont in een wedstrijd. “De voorbije maanden hebben we daar veel tijd in gestoken, omdat dat toch een uitdaging is. Eerst is er het verhaal zonder publiek, maar anderzijds moet je goed spelen om veel succes te hebben en je moet dat ook zien vast te houden. Dát is een uitdaging en dat zie je overal, neem bijvoorbeeld Liverpool nu. Het is niet evident om succes te bevestigen, da’s vooral een mentaal gegeven. Maar we zijn er veel mee bezig geweest en dat raakt hoe langer hoe meer doordrongen in mijn groep. De spelers leren hoe langer hoe meer scherp te zijn, elke training en match. Het is nu een kwestie van dat door te trekken.”

Betere coach dan speler?

Tot slot kreeg Clement ook nog de vraag of de coach Philippe Clement beter was als speler, dan dat hij nu is als coach. “Da’s een moeilijke. ik denk dat de speler altijd onderschat is geweest, welke rol hij had in het geheel. Nu sta ik meer in de spotlights. Misschien heb ik als coach minder de nadelen die ik als speler had. Dat je op een bepaald moment op je top zat door je lichaam. Als coach heb je dat niet. Dit is nog maar mijn vierde jaar als coach, maar ik sta wel verder dan in mijn vierde jaar als profvoetballer.”

