Clement in aanloop naar kraker tegen Antwerp: “Revanchegevoelens zijn nooit goed”

Zondagmiddag staan onze twee clubs die na Nieuwjaar nog in Europa aan de bak mogen lijnrecht tegenover elkaar. Ruim vier maand nadat Antwerp en niet Club Brugge op de Heizel de beker omhoog mocht steken: “Die verloren finale was een teleurstelling, maar we kijken alleen maar vooruit”, aldus Clement vanmiddag. “Revanchegevoelens zijn nooit goed. Als je leeft in het verleden, ga je niet vooruit. Wij, Club Brugge, moeten altijd ‘supergemotiveerd’ zijn. Het is een topmatch tussen twee topploegen - het gaat om veel meer dan revanche.”

Enkele dagen na de uitschakeling in de Champions League moet Club de draad weer opnemen: “Iedereen was ontgoocheld, maar dat onderstreept alleen maar onze ambities. We leggen de lat elk jaar hoger, we willen alleen maar meer. We kunnen terugblikken op een hele sterke campagne waarin we geen punt hebben gestolen”.

Clement wond zich op over enkele kalenderwijzigingen. In functie van de amateurclubs werden de zestiende finales van de beker verschoven naar begin februari, maar krijgen de 1A-clubs op 9 en 10 januari wel meteen een competitiewedstrijd op hun plank.

“Het zijn intensieve maanden geweest. En de break was al korter dan normaal. Nu konden we in de beker wat wissels doen, maar het is opnieuw veranderd. Ik heb daar grote vragen bij. Ook Hein Vanhaezebrouck, die ik een bericht gestuurd heb, en andere trainers van clubs die in Europa gespeeld hebben denken er zo over.”

