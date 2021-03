Clement houdt vier internationals thuis: “Té risicovol”

“Ik heb dit goed doorgesproken met mijn spelers en hun bondscoaches. De FIFA heeft die regel ingevoerd en we willen daar gebruik van maken. Het is té risicovol”, zegt Philippe Clement. Antwerp-coach Frank Vercauteren vroeg Clement op ludieke wijze om de nummers van de bondscoaches - hij ziet straks wél een handvol spelers naar andere continenten trekken. Ethan Horvath, geselecteerd voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten, vertrekt wel. De VS speelt namelijk in Oostenrijk vriendschappelijk tegen Jamaica en in Belfast tegen Noord-Ierland. (TTV)