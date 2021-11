Clement houdt Mignolet hand boven het hoofd en looft ook Vormer: “Ruud zal altijd onze kapitein zijn”

“Ik ben heel, heel blij met de drie punten”, trapte Club-coach Philippe Clement een open deur in na de zege in Genk. “We zijn een beetje nerveus begonnen aan de wedstrijd, aan de bal. Daarna in de wedstrijd gegroeid, altijd maar beter en beter met ook een doelpunt dan. Een evenwichtige eerste helft, maar als je dan op slag van rust die tweede gele kaart incasseert, dan geeft dat een mokerslag. Maar dat zijn we te boven gekomen direct. Misschien was het goed dat het zo kort voor de rust was, dat je er direct over kunt spreken in de kleedkamer. De tweede helft is het uiteraard bij momenten overleven, met tien man. Met dat blok goed te zetten, maar wel met te blijven omschakelen. ‘t Was ook geen ideaal scenario om de doelpunten zo binnen te krijgen en achter te komen, maar het geloof is geen enkele seconde uit de groep verdwenen. Zelf na de 2-2 zijn we blijven gaan voor dat derde doelpunt en daarom ben ik heel trots en fier en blij voor de spelers ook dat ze dit over de streep hebben getrokken. Want dit is een héél belangrijke.”

Mignolet opnieuw niet vrijuit: “Niemand moet aan hem twijfelen”

In het sukkelstraatje zitten heet dat dan. Hoe belangrijk Simon Mignolet ook al geweest is voor Club, de doelman zit absoluut in een mindere periode. Na een eerder mistasten tegen Standard (2x) en in Mechelen was het gisteren opnieuw prijs. Bij de gelijkmaker van Hrosovsky had de Limburger geen verhaal, maar de tweede knal van de Slovaak had Mignolet altijd moeten pakken. Gelukkig voor de doelman pakte Club alsnog de volle buit: “Niemand moet twijfelen aan Simon Mignolet”, aldus Clement na afloop. “Een spelerscarrière gaat met ups and downs. Ik wil hier geen item van maken en hoop dat hij woensdag matchwinnaar wordt.”

Mignolet zelf was na afloop vooral opgelucht dat z’n team, ondanks zijn flater, toch won. “We wilden een resultaat neerzetten en dat is gelukt, zelfs met tien. Ik ben heel tevreden met de punten. Het was het ideale moment om als groep op te staan. De eerste helft was goed, we hadden controle, maar als we dan met tien vallen dan weet je dat er gevochten moet worden. We hebben de juiste mentaliteit getoond, we zijn opgestaan.”

“Bij de 2-1 botst de bal net voor mij, die mag niet binnen. Maar het interesseert me weinig, het enige belangrijke is de drie punten en het resultaat. Dit is iets om op verder te werken, maar we gaan niet te ver vooruit kijken. Te beginnen met woensdag, weer hier in Genk.”

Invaller Vormer doet match kantelen: “Hij is een voorbeeld”

En of good old Ruud Vormer weer belangrijk was voor Club. Met een pré-assist en een assist deed de aanvoerder de match ondanks de numerieke minderheid kantelen. Dit terwijl er in een topwedstrijd wederom geen basisplaats voor hem was weggelegd: “Ruud is heel gretig om zijn job te doen,” legde Clement na de match uit. “Aan mij om de juiste momenten te kiezen. Ik denk dat dit heel goed werkt momenteel. Ruud zal altijd onze kapitein zijn. In het begin van het seizoen is er een heel duidelijk gesprek geweest. Met mij, met het bestuur. Dat hij niet elke wedstrijd zou spelen. Duidelijke afspraken - op basis daarvan heeft hij een extra jaar contract gekregen”. Clinton Mata zag hoe de aanvoerder het voortouw nam: “De kapitein komt van de bank en doet de boel draaien. Daar kan je alleen maar een voorbeeld aan nemen”, aldus de rechtsachter. “Ruzie met de coach? Een clash is er niet. Elke winnaar wil spelen, maar een clash…”, grijnsde hij nog.

Mats Rits: “Belangrijk dat we mentaal de déclic hebben gemaakt”

“De eerste helft was goed, we krijgen een aantal kansen en staan verdiend op voorsprong. maar dan volgt die rode kaart en da’s jammer. Dan weet je dat het moeilijk wordt tegen Genk, een ploeg met veel kwaliteit aan de bal. ‘t Was moeilijk te belopen, waarna zij dan ook op voorsprong komen. Maar we hebben veerkracht getoond en da’s belangrijk. We hebben moeilijke weken achter de rug en ‘t is een opsteker dat we hier komen winnen.”

“Het belangrijkste is de drie punten. We hebben een aantal klappen gehad en waren niet op niveau, dus ‘t is belangrijk dat we mentaal de déclic hebben gemaakt. ‘t Is nooit fijn om naast de ploeg te vallen - dat telt voor Ruud, voor mij of eender welke speler. We willen elke minuut spelen, maar de keuzes zijn aan de coach.”