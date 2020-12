Clement: “Grootste ontgoocheling uit carrière” - Vanaken: “Het laten liggen voor rust” - Vormer: “Zuur”

Club BruggeZelden wandelden trots en ontgoocheling zo innig hand in hand als in de catacomben van het Stadio Olimpico in Rome. Clement sprak van de grootste ontgoocheling uit zijn carrière, Vanaken vond dat de eerste helft Club de das heeft omgedaan. De conclusie van Ruud Vormer? “Ik heb er wel van genoten hoor.”

“Of dit zuur is? Zeker weten. Ook het verloop natuurlijk, met die rode kaart. Je komt eerst even achter, kom je goed terug en zie je dat het bij Sobol lastig is... Kan gebeuren, die jongen doet zijn best, die moeten we nu steunen, want hij kan er ook niet veel aan doen. Daarna denk ik dat we een fantastische tweede helft hebben neergezet met tien man. We mogen trots zijn op mekaar en op deze weg gaan we zeker door.”

Volledig scherm © Photo News

“Het was een heel goed Club. Het eerste half uur was het even kijken, maar nadien pakten we het goed op en zetten we een goede pot neer. Waar het fout gaat? Slimmigheid. Kleine dingetjes, details. En ook efficiëntie. Als ik ‘m goed raak, of Charles ‘m op de lat schiet, dan sta je hier met een heel andere gevoel ja. Die bal tegen de lat zien gaan was verschrikkelijk. Als je zo met tien man strijdt, dan hoop je altijd op een winstpartij en dat je doorgaat maar het zij nu zo. We mogen trots zijn.”

“We hebben acht punten gehaald in de Champions League, fantastisch wat we hebben neergezet. We mogen blij zijn, Lazio is een hartstikke grote club, Dortmund ook. Ik heb er wel van genoten hoor. Wat ik als kapitein nu zeg in de kleedkamer? Dat we trots mogen zijn op elkaar. Dat we er even mogen van genieten, maar dat er zondag ook wel al Antwerp staat. Die wil ik wel graag winnen.”

Clement: “Grootste ontgoocheling uit carrière”

Dubbel gevoel bij Philippe Clement. Ontgoocheling en trots. Al overheerst dat laatste. “Om het op die manier nog zo spannend te maken met tien man... We hebben niet alleen het hart en de mentaliteit getoond, maar ook kwaliteit aan de bal. Tot de laatste snik zag ik mijn spelers vechten en erin geloven. Dit is waar onze club voor staat en wat onze fans willen zien. Deze mentaliteit moeten we de volgende maanden en jaren ook hebben. Dan wachten er ons nog veel mooie momenten. Dat Rome ook niet op één dag gebouwd is? Nee, maar we waren wel twee centimeter verwijderd om heel veel af te breken.”

Maar ook de teleurstelling is groot bij Clement. Bijzonder groot. “Noem dit gerust de grootste ontgoocheling uit mijn voetbalcarrière. Pak door ook mijn spelerscarrière maar bij. Daarom is het zo straf dat trots nog overheerst. Uiteindelijk mis je op een paar centimeters na, een heroïsche prestatie. Nu moeten we ambitieus zijn in de Europa League om daar het maximum uit te halen. En in de competitie ervoor zorgen dat we opnieuw de Champions League afdwingen.”

Bekijk ook. Vanaken: “Als we het ergens lieten liggen, was het in de eerste helft”

Vanaken zag hoe Club voor de rust door de mand zakte in Rome en sprak over een zuur gevoel. “Je voelde in die slotfase dat zij niet meer in staat waren nog iets te doen, zelfs niet tegen tien man. Wij duwden door en het was wachten op die ene bal die goed valt. Hij viel ook goed, maar niet goed genoeg. Zo zuur. Het is nu niks geworden, maar het had alles kunnen zijn. Ik vind dat we het in die thuismatch laten liggen hebben. Winnen we die, staan we nu in de achtste finale. Maar we mogen trots zijn op onze campagne. Acht punten in een groep waarin velen dachten dat we laatste gingen eindigen... De Europa League vind ik geen troostprijs. Als je ziet wat we in deze campagne getoond hebben in de Champions League, moeten we daar ook een mooi verhaal kunnen schrijven.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News