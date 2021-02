Clement en Vanaken testen positief op Covid-19, Lang en De Ketelaere virusvrij

Het was een nachtje bang afwachten voor Club Brugge. Gisteren werd de A-kern en omkadering getest door UEFA voor de afreis naar Kiev. Stefano Denswil en Matej Mitrovic bleken vooraf al positief. Beiden klaagden zondag over symptomen, waarna Club meteen besloot om hen te testen en uit de selectie te laten voor Charleroi. Beide verdedigers moeten (minstens) een week in quarantaine.

De vrees zat er dus in dat er na een nieuw rondje testen nog coronagevallen zouden opduiken. Zeker omdat met assistent-coach Johan Van Rumst ook in de staf iemand positief had getest, en dat enkele dagen na zijn collega Carl Hoefkens. Met ook nog eens een zieke Charles De Ketelaere en Noa Lang zat de angst voor nog meer averij er dik in.