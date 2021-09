Clement en Mignolet stropen mouwen op voor Messi & co, maar zijn niet bang: “Alles kan, als je maar in jezelf gelooft”

Club BruggeMorgen wacht Club Brugge de aartsmoeilijke taak om Lionel Messi, bij zijn Europese debuut voor Paris Saint-Germain, af te stoppen - en dan hebben we het nog niet eens over Neymar of andere Mbappé’s. Dat beseffen ook coach Philippe Clement en doelman Simon Mignolet, maar het duo is het er unaniem over eens dat blauw-zwart niet kansloos is. “Alles kan, als je maar in jezelf gelooft", klonk het onder meer.

Lionel Messi. Voor het eerst op Jan Breydel. Voor zijn Europees debuut in het shirt van Paris Saint-Germain, dan nog wel. “Dat is speciaal uiteraard", trapt Philippe Clement een open deur in. “Dat zie je ook aan alle aandacht die er is, maar ik focus mij gewoon op die wedstrijd. Ik wil dat mijn spelers tonen waartoe ze in staat zijn en dat ze zich ook nog een beetje overtreffen. Dat moet het doel zijn morgen, om ons beste niveau te halen en misschien dat een aantal jongens ons toch nog iets extra kunnen geven. Lukt dat, dan is alles mogelijk”, aldus Clement, die naar eigen zeggen niet echt extra aandacht besteedde aan de kleine Argentijn in zijn wedstrijdvoorbereiding. “We hebben beelden laten zien van alle drie de aanvallers en van de rest van de ploeg, zoals we altijd doen. Niks speciaal op dat gebied, maar ik denk dat mijn jongens al heel vaak met hem op de PlayStation hebben gespeeld. Ze kennen hem héél goed.”

“Ik merk gezonde spanning en meer goesting”, gaat Clement verder. “Dat wil ik morgen ook zien, ik wil een ploeg zien die left heeft, die niet alleen achteruit loopt en verdedigt. Als we de bal hebben, moeten we ons voetbal laten zien en durven voor doelpunten gaan. Als je alleen maar met die drie aanvallers bezig bent, dan doe je niks meer met de bal. Ik hoop dat de spelers hun beste wedstrijd van het seizoen, of misschien wel van hun leven spelen. Dan is alles mogelijk, ook met die fantastische supporters hier want zij kunnen ook nog extra energie aan onze supporters geven.”

Het Philippe Clement-recept, dus. “Ik weet nog toen ik twee jaar geleden, vóór Real, heel wat verbaasde blikken zag in de kleedkamers, maar intussen is dat niet meer het geval. Een heel deel van de jongens heeft die stap gezet, dat geloof in zichzelf hebben gekregen en in elkaar. Er zijn ook een heel aantal nieuwe jongens, die we in datzelfde verhaal willen meenemen. Zij hebben ook de kwaliteiten daarvoor, anders zaten ze niet bij Club Brugge.”

De coach gelooft dan ook dat er kan gewonnen worden morgen. “Alles kan, maar dan heb je op de juiste momenten heel veel kwaliteit nodig en er is ook nog de factor geluk. Maar in voetbal kan alles, een les die ik geleerd heb door naar AC Milan te gaan met Club Brugge. Toen was er veel minder kwaliteit, Milan had het jaar ervoor de CL gewonnen, en we zijn er ook met 0-1 gaan winnen. Alles kan, als je maar in jezelf gelooft. En da’s ook wat ik mijn groep wil bijbrengen.”

Mignolet: “Als we starstruck zijn, verliezen we de wedstrijd al voor de aftrap”

Ook Simon Mignolet, toch één en ander gewoon, kijkt reikhalzend uit naar de confrontatie van morgen. “Messi, maar ook de andere spelers waar je morgen tegen uitkomt... Daar kijk je in eerste instantie naar uit. ‘t Is opnieuw een uitdaging voor ons, om ons met de beste van de wereld te meten. Zo moet je dat ook zien. We moeten niet starstruck zijn, dat zou betekenen dat we al voor de aftrap verloren hebben. Maar ‘t is een hele uitdaging om tegen beste van de wereld uit te komen, dan je best te doen en te hopen op een goed resultaat.”

Maar hoe stop je Messi in godsnaam af? “Je kan op voorhand altijd beginnen te gokken, maar dat heeft hij dan ook gezien... We hebben heel veel respect voor zijn individuele kwaliteiten, de voetballer die hij is en zijn carrière tot dusver. Maar hij is niet alleen morgen. Je moet er respect voor hebben, de juiste mate zodanig dat je ook je eigen match kan spelen. Da’s onze job morgen,niet alleen denken aan het ergste scenario maar vooral met het idee zelf iets te betekenen en resultaat te spelen. We spelen op Jan Breydel en met de steun van ons thuispubliek geloof ik dat we een resultaat kunnen pakken”, aldus Mignolet, die rekening houdt met een drukke avond. “Op voorhand weet je nooit hoeveel werk je gaat krijgen, dat hangt vooral af van wat er voor u gebeurt. Maar als doelman alleen kan je de nul niet houden, dat moet als collectief. Met iedereen, ook met onze fans die PSG warm zullen onthalen.”

En dan is alles mogelijk. “We hebben al getoond dat we het topploegen erg lastig kunnen maken. (...) We moeten zo lang mogelijk de nul proberen te houden, en dan hopen te scoren, zoals we in Madrid al deden op de counter. Dat is het ideale scenario, maar je kan dat niet kopen of vragen en je gaat het ook niet krijgen. Maar we moeten er wel onze absolute best voor doen.”

