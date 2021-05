Clement en Club willen terugslaan: “Voel een goeie vibe voor de match op Antwerp”

De titelstrijd won aan spanning, de druk nam toe binnen de muren van het Belfius Basecamp. Daar waar Philippe Clement vandaag ruim 24 uur voor de kraker op Antwerp rust predikte: “Eén dag na zo’n nederlaag kan je alles beter in perspectief plaatsen”, aldus de coach. “Het zijn dingen die gebeuren. Als ik terugkijk in het verleden, hebben we ook moeilijke momenten gekend vooraleer we de titel pakten. Je weet dat er nederlagen op je pad komen, maar de honger is en blijft heel groot. Misschien is het beter om met 3-0 dan met 1-0 te verliezen. Ik heb een goeie trainingsweek gezien. Met veel focus en goesting. Ik voel een goeie vibe. Vincent (Mannaert, red.) is ook in de kleedkamer geweest om het vertrouwen van de club uit te spreken. Ik hoop en verwacht dat we in die vier matchen zullen reageren en de punten pakken die we in de eerste matchen niet gekregen hebben”.