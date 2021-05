Clement en Club trekken richting Genk: “Keuze voor Kossounou op het middenveld niet beklaagd”

Na het puntenverlies tegen Anderlecht wil Club Brugge in Genk de puntjes op de ‘i’ zetten. Als blauw-zwart daadwerkelijk wint in de Luminus Arena, dan lijkt de titelrace gelopen: “Als en indien, daar zijn we niet mee bezig”, aldus Clement deze middag. “We willen er alles aan doen om te winnen en dan zien we wel. Net als in de halve finales van de Champions League hangt het vaak van details af. Ik verwacht een interessante match met de twee ploegen die het meest gescoord hebben. Genk en wij gaan altijd vol voor de zege, het wordt ongetwijfeld een goeie match”.

Clement kwam nog eens terug op de match tegen Anderlecht, waarin blauw-zwart een slechte start nam: “Het probleem was dat mijn spelers het té goed wilden doen. Het lukte niet om over Anderlecht te lopen en bijgevolg reageerden sommigen verkrampt. Aan de rust is er veel meer gezegd dan wat jullie zagen van Ruud (Vormer, red.), na de rust was het beter. Of ik mij de keuze voor Kossounou op het middenveld beklaagd heb? Neen, Odilon had een heel goeie trainingsweek op die positie (verdedigende middenvelder, red.) en ook in de match heeft hij het na de rust goed gedaan. Andere spelers lieten hem ook een beetje in de steek. Als coach worden keuzes altijd in vraag gesteld, wanneer je niet wint”.