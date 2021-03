Clement donderdag terug op de bank na lange periode van quarantaine: “Nog nooit zo ziek geweest”

Club BruggeDonderdag neemt Club Brugge het in de kwartfinale van de beker op tegen Standard. Na een lange afwezigheid door het alom gekende virus is Philippe Clement eindelijk terug van de partij. Naast Clement zijn ook Lang, Vanaken, Denswil en Mitrović terug beschikbaar. De T1 is wel realistisch en weet dat die spelers tijd zullen nodig hebben. “Iedereen is fysiek getest geweest. En de data waren nog niet top, maar dat is logisch.”

Eindelijk! Philippe Clement en enkele spelers zijn weer paraat. Enkel De Ketelaere, Rits en Horvath zitten nog in isolement, Dost is geblesseerd. Alle anderen zijn beschikbaar voor de bekermatch op Sclessin donderdagavond. “Sommige jongens zijn er heel ziek van zijn geweest”, aldus Clement. “ Anderen hadden gewoon een loopneus en/of smaak- en geurverlies. Het is misschien nog moeilijker als je je goed voelt en je niets mag doen. Zeker als topsporter. Je bent fysiek actief op een heel hoog niveau en plots mag je niets meer doen. Als ik de jongens voor de eerste keer terug aan het werk zag, waren het precies kinderen in een speeltuin. Zo blij waren ze.

De hoofdcoach van Club Brugge kon niet anders dan zijn job zo goed mogelijk proberen uit te oefenen. “Voor mijn televisie en laptop heb ik alles proberen regelen. Meetings, individuele gesprekken en groepsgesprekken. Voor de spelers was er eigenlijk niet zo veel veranderd”, weet Clement. Volgens hem hadden ze op volle kracht Kiev altijd uit de Europa League gewipt. “Ik zag alles wat er in kleedkamer gebeurde en gezegd werd. Het is niet dat ik big brother heb gespeeld. Ik heb met momenten ook mijn micro uitgezet, omdat ik met andere dingen bezig was. Natuurlijk was iedereen teleurgesteld, maar ik zag ook veel positieve zaken. We hebben gestreden als leeuwen. Het gebrek aan ervaring deed ons misschien wel de das om. Qua mentaliteit zat het top. Tussendoor zag ik een hele goeie wedstrijd tegen OHL. Tegen hen spelen is nooit gemakkelijk, dat bewezen ze afgelopen maandag tegen Antwerp opnieuw.

In de beker en de competitie is Club Brugge wel nog actief en ze willen beide winnen. Aangezien Lang, Vanaken, Denswil en Mitrović maar drie groepstrainingen in de benen hebben, valt het af te wachten of ze aan spelen zullen toekomen. “Fysiek zijn sommige jongens nog niet op topniveau. Dat besef ik en ik zal daar dan ook rekening mee houden. Andere jongens hebben ondertussen ook bewezen dat ze dat kunnen opvangen. Maar Club heeft geen 22 spelers van hetzelfde niveau. Bijna geen enkele ploeg heeft dat.”

Lang en Vanaken zijn virusvrij.