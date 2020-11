Clement dit keer minder streng voor zijn spelers na zuur puntenverlies: “We misten klein beetje genialiteit om tegen laag blok iets te forceren”

“Ik kan vandaag niks zeggen over de mentaliteit van mijn spelers vandaag”, aldus Clement in bovenstaande video. “De groep heeft ervoor gestreden. We hebben veel duels gewonnen in het middenveld en achterin. We hebben hoog druk gezet en de bal heel veel gehad. Maar we waren te weinig aanwezig. Niet in aantallen, maar op vlak van gewonnen duels in de zestien meter. Dat hebben we gemist vandaag. We misten dat klein beetje genialiteit om tegen dat laag blok iets te forceren. In dat onderdeel waren we niet goed genoeg.”