Clement concentreert zich enkel op duel met Anderlecht: “Genk? Ben daar totaal niet mee bezig”

Club BruggeClub Brugge staat op een zucht van de zeventiende landstitel in de geschiedenis, de tweede op rij en de derde in vier jaar. Als blauw-zwart donderdagavond (21u) op de vijfde speeldag in de Champions’ Play-off op bezoek bij RSC Anderlecht minstens een punt raapt in het Astridpark, is de titel een feit.

Mogelijk is dat zelfs tijdens de opwarming al het geval, want eerste achtervolger Racing Genk moet om 18u30 al de wei in tegen Antwerp en de Genkies hebben dan de drie punten nodig om Club in de hoofdstad nog tot een resultaat te dwingen. Tot voor kort werden de laatste twee speeldagen op hetzelfde moment afgewerkt, maar op vraag van de rechtenhouder is daar verandering in gekomen.

Een absurde situatie, maar het zet Club-coach Philippe Clement niet meteen aan het rekenen. “Genk? Ik ben daar totaal niet mee bezig”, bekende hij vandaag tijdens het persmoment. “Wij moeten focussen op onszelf en in al de rest steken wij geen energie. Vorig weekend heeft mijn groep dat al heel goed gedaan. De play-offs zijn altijd een heel circus, met alles eromheen en alle mogelijke scenario’s. Ik ga die wedstrijd tegen Antwerp echt niet volgen. Na vijf minuten kan er daar een scenario zijn en na twintig minuten iets helemaal anders. Als er één ding belangrijk is, is om daar als coach en speler niet mee bezig te zijn. Na de wedstrijd zal ik het uiteraard wel horen en de spelers ook, maar dat mag geen invloed hebben op onze wedstrijd. Wij beginnen immers elke wedstrijd om te winnen, dat is deze keer niet anders. Daarvoor hebben wij een plan ontwikkeld, wat daar op dit moment - op basis van data en trainingen - de beste manier voor is. Op die manier worden er keuzes gemaakt en zo verschilt deze wedstrijd niet van de anderen de voorbije maanden.”

Wat volgde was een een-tweetje met Anderlecht-coach Vincent Kompany, die net voordien had verkondigd er niet aan te twijfelen dat Hans Vanaken donderdagavond aan de aftrap zou staan. In de twee duels van de voorbije week tegen Antwerp moest de Rode Duivel telkens op de bank starten. In Brugge viel hij zondag na rust in om vervolgens lichtjes geprikkeld van op de stip de winnende treffer te scoren. Clement hield de boot echter af. “Je moet je collega’s ook niet slimmer maken dan ze al zijn. Bovendien zijn we nog op meer dan 24 uur voor de aftrap en kunnen er nog zaken veranderen. Of Hans zondag ontevreden was? Dan hebben jullie dat verkeerd opgevat. Uiteraard, geen enkele speler is blij als hij niet mag starten. Hans heeft dat echter op een goeie manier geaccepteerd en was klaar voor die wedstrijd, om te doen wat hij moest doen. Hij wist dat hij ging inkomen, op het moment dat de tegenstander moe werd. Dat verandert allemaal niets aan onze relatie. Die was deze week dezelfde als voordien.”

Voor Clement kan het de derde landstitel op rij worden in de hoogste klasse. “Dat is uniek, maar dit is geen verhaal van mij, maar van iedereen samen. Ik zit hier niet met een individuele doelstelling. Ik haal de meeste voldoening uit de vreugde die je iedereen kan schenken. Dat heb ik door de afwezigheid van de fans in de stadions het voorbije jaar wel moeten missen.”

