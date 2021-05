Clement: “Ben nooit tevreden als we niet winnen, maar we zijn wel weer stap dichter bij ons doel”

“Ik ben nooit tevreden als we niet winnen”, trapte Club-coach Philippe Clement een open deur in voor de camera’s van Eleven. “Maar we zijn wel weer een stap dichter bij ons doel, en dat is het allerbelangrijkste in deze play-offs. We begonnen niet best, maar we hebben bepaalde accenten verder benadrukt tijdens de rust. Er moest meer lef zijn, zowel verdedigend als aan de bal. Spijtig dat je dan op voorsprong komt, en vervolgens een goal weggeeft voor 1-1 en dan op een stilstaande fase loopt. Dat kan altijd gebeuren, maar het allerbelangrijkste voor mij is de reactie achteraf. We zijn fysiek en mentaal direct opgestaan, de spelers zijn er voluit voor gegaan. We hebben nog goeie kansen gehad om vroeger onze tweede goal te maken, maar het belangrijkste is dat we weer een stap vooruit zetten.”

Quote Het is zoals in de Tour: een renner die de hele rit op kop rijdt, en op het moment van de finale moet hij stoppen en wachten. Hoe meer voorsprong hij heeft, hoe langer dat hij moet wachten op de rest om terug te komen. Philippe Clement is geen fan van de play-offs

Mats Rits begon verrassend op de bank, waardoor Kossounou in het middenveld opereerde. Kort na rust wisselde Clement dan toch enigszins noodgedwongen, omdat de Ivoriaan op geel stond. “Toen Mats Rits in de ploeg kwam hadden we al meer controle, de eerste helft was dat veel minder. Dat had niet zozeer met Kossounou te maken, maar wel met de spelers rond hem. Die accenten hebben we gelegd tijdens de rust en ook meteen na de pauze was dat al veel beter. Mats is uiteraard een heel belangrijke speler voor ons, maar je hebt bepaalde types nodig om het gemis van Mata (die geschorst was, red.) op te vangen. Het verschil met toen we hen hier met 3-0 klopten? Ze zetten een veel betere organisatie neer dan toen, schakelen sneller en beter om en er is gewoon meer kwaliteit.”

Waarna Clement nogmaals het competitieformat hekelde. “Wij staan nu al maanden op kop, en al onze tegenstanders hebben hun Europees ticket al binnen. Iedereen heeft vanalles te winnen, wij hebben alleen maar te verliezen. Nu bekijken we het match per match om binnen te halen wat we verdienen. Er zijn al 34 speeldagen afgewerkt, een normale competitie zoals in alle landen. Maar bij ons is het zoals in de Tour: een renner die de hele rit op kop rijdt, en op het moment van de finale moet hij stoppen en wachten. Hoe meer voorsprong hij heeft, hoe langer dat hij moet wachten op de rest om terug te komen. Dat is iets waar we moeten mee leren leven, misschien zat dat de eerste helft nog te veel in de hoofdjes van mijn spelers. Daarom vond ik onze reactie in de tweede helft goed. Nu gaan we niet rekenen, gewoon intensiteit tonen en vol voor de drie punten gaan.”