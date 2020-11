“Champions League spelen is leuk, maar we moeten beseffen dat we ook in eigen land moeten presteren om dat volgend jaar weer te kunnen doen”

Philippe Clement kreeg als eerste vraag natuurlijk hoe het nu met Simon Deli zit, maar de Club-coach was schijnbaar toch een beetje geïrriteerd. “Hij moet opnieuw getest worden, maar ik ben geen dokter. Heel veel ploegen in Europa kennen dergelijke problemen, maar we weten waarschijnlijk pas morgen het resultaat. Nogmaals, ik ben geen dokter. Dat heb ik de vorige twee matchen ook gezegd, net als dat ik ook al gezegd heb dat ik enkel bezig ben met de spelers die beschikbaar zijn voor deze wedstrijd. Mijn taak is ervoor te zorgen dat mijn groep klaar is. Ik wil een ploeg met lef zien”, aldus de oefenmeester. “Een gelijkspel kan goed zijn, maar een overwinning is altijd fantastisch. Ik ga nu niet naar het klassement kijken, da’s voor later. Dit zijn matchen waar je het maximale moet uithalen en niet te gaan rekenen - rekenen is slecht.”

Doelman Simon Mignolet, die zijn coach flankeerde op de persbabbel wil vooral ook de misstap tegen KV Mechelen achter zich laten én hij steekt een waarschuwend vingertje op. “We moeten beseffen dat het heel leuk spelen is in de Champions League, maar om dat volgend jaar opnieuw te kunnen doen, moet je wel weer presteren in de eigen competitie. Maar we laten de match tegen Mechelen achter ons. Morgen is het tegen Dortmund, nadien volgt de wedstrijd tegen Oostende... Wat geweest is, is besproken, daar stopt het. Nu gaat de focus naar morgen”, aldus het sluitstuk, die dus drie collega-Rode Duivels treft. “Het is altijd leuk om tegen hen te spelen. Extra leuk omdat je hun kwaliteiten kent en ook met Thomas die terugkeert naar Brugge. Hij zal er zelf ook naar uitkijken. Maar we kennen niet enkel de Belgen, we kennen hen door en door en weten dat ze een sterke kern hebben.”