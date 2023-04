CEO Vincent Mannaert in openhartig interview met HUMO: “Ik zal moeten stoppen met drinken. Of de samenwerking met Club Brugge stopt, neem ik aan”

In een openhartig interview met HUMO spreekt Club Brugge-CEO Vincent Mannaert over zijn alcoholverslaving. En dat hij via therapie hoopt het gevecht met de fles te winnen. Anders is het einde verhaal bij blauw-zwart. “Hopelijk hoeft het zover niet te komen.”

“Ik heb een probleem met alcohol, dat niet van recente aard is. Ik ben daarvoor in therapie.”

In het interview erkent Mannaert zijn drankprobleem. Niet enkel werd hij al vijf keer veroordeeld voor dronken rijden, ook op de werkvloer leidt het tot strubbelingen en een vertroebelde relatie met voorzitter Bart Verhaeghe.

Dat door tal van conflicten. Zo waren er twee kleedkamerincidenten. Een eerste keer na de 0-4-nederlaag tegen Porto, de wedstrijd na die in Atlético waar blauw-zwart zich geplaatst had voor de volgende CL-ronde. In een dronken bui ging Mannaert ongepast tekeer, tot grote verbazing van spelers en staf. Daags na het incident diende Bart Verhaeghe zich volgens onze informatie in het Belfius Basecamp te verontschuldigingen voor het optreden van Mannaert. Ook was er dus een tweede incident, waarbij ex-coach Hoefkens de CEO na de 4-2-zege tegen KV Oostende eigenhandig uit de kleedkamer heeft gezet. En dan gaf Mannaert na een match tegen Union nog zijn trainer Schreuder de volle laag. In het bijzijn van andere personen, zoals enkele Union-bestuursleden.

Een optelsom die kan tellen. En een situatie waar ze bij Club Brugge niet langer mee omkunnen.

Volledig scherm Mannaert. © Photo News

Engagement

“Ik werk nog altijd heel goed samen met Bart, maar het is ook juist dat hij niet tevreden is wanneer zich zo’n incident voordoet”, vertelt Mannaert in HUMO. “Dat heeft hij al meermaals laten blijken.” En dus kreeg de CEO ook van de Raad van Bestuur recent een tik op de vingers. “Ik heb te horen gekregen dat alcohol en de representatie van Club Brugge niet meer samengaan. Ik ben nu een jaar of twee in therapie. Op een bepaald moment heb ik zélf beslist om de stap te zetten, ook omdat ik een signaal van mijn vrouw en kinderen kreeg.”

In de hoop het gevecht met de fles te winnen. En zijn job te kunnen blijven uitoefenen. “Ik ben een type dat zichzelf behoorlijk wat druk oplegt. En te vaak maakte ik de fout om dat tegen te gaan met alcohol. Uiteindelijk moet ik stoppen met drinken, hopelijk kan ik dat. In deze job is alcohol overal. Discipline is cruciaal. Maar ik heb er vertrouwen in. Ik ben een engagement aangegaan. Als ik dat niet kan nakomen? Dan zal de samenwerking stoppen, neem ik aan. Hopelijk hoeft het zover niet te komen. Daarvoor doe ik mijn job nog veel te graag.”

KIJK. Niet voor het eerst wordt Mannaert aangesproken op alcoholmisbruik: in juni 2021 werd hij al veroordeeld voor dronken rijden