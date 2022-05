“Carl spot sneller talent dan de gemiddelde coach”: ex-collega’s over de steile opmars van Hoefkens bij Club

Club Brugge Onze chef voetbal over 'het plan 2023' met Carl Hoefkens: “Hij past perfect binnen de ideologie van Club, dat meer dan ooit het verschil wil maken met jeugd”

Met de komst van Carl Hoefkens als nieuwe coach van Club Brugge wordt de jeugd nog wat belangrijker op Jan Breydel. Want er is ‘het plan 2023’. Concreet: in 2023 met vijf eigen opgeleide jeugdspelers op het hoogste niveau spelen. “De lat blijft evenwel even hoog liggen: wínnen. ‘No Matter What’”, zegt onze chef voetbal Niels Poissonnier.

25 mei