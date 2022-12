Carl Hoefkens, die steun kreeg van enkele supporters, voor de wedstrijd: “Als het minder goed is, ben ik de eerste om mijn verantwoordelijkheid op te nemen”

KIJK. Onze man op Jan Breydel zag een ontspannen Hoefkens, die steun kreeg van enkele supporters

Na de blamage in de beker tegen Sint-Truiden leek de job van Hoefkens al aan een zijden draadje te hangen. Zo werd de training daags nadien afgelast en kwamen de gestelde lichamen van Club samen om de situatie te bespreken. Uiteindelijk bleef Hoefkens, met de hulp van z’n spelers, aan. Geen al te leuke feestdagen dus, voor de coach van blauw-zwart. “Er was niet zo heel veel tijd, maar ik heb er wel wat van kunnen genieten, ja. Echt loslaten doe je het voetbal nooit, ook niet wanneer het goed gaat. Dat is nu niet anders geweest”, zei Hoefkens daar voor de wedstrijd over.

“Ik denk dat ik dit seizoen moet overlopen: wat er dit seizoen allemaal gebeurd is, en hoe ik het coach zijn inschat voor mezelf. Op het moment dat het heel goed gaat, is het belangrijk om uit te drukken hoeveel werk een club in bepaalde dingen steekt, hoe goed er gewerkt wordt, wat de volgende stappen zijn. Op momenten dat het minder goed gaat, ben ik ook de eerste om mijn verantwoordelijkheid op te nemen”, was hij duidelijk.

Hij ziet zeker nog een toekomst bij Club: “Ik heb een heel duidelijke visie over hoe ik vind dat we Club Brugge naar een volgend niveau kunnen en moeten brengen. Die visie zal nooit veranderen. We hebben dat al duidelijk kunnen brengen in Europa en in heel wat wedstrijden in de Belgische competitie. Maar als het minder goed gaat, is het aan de mensen die de beslissingen nemen om te zien of het verder gaat of niet. Dat is het lot van een voetbalcoach.”