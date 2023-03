Brugse T1 (ad interim) Rik De Mil beleeft droomdebuut: “Je kan niet blijven negatief doen”

KIJK. Rik De Mil: “Ons werk is nog maar net begonnen”

Noem hem gerust een ‘liaison manager’. Verbindingsman Rik De Mil, die de voorbije dagen alles in het werk stelde om de rede terug te brengen in het Basecamp, daar waar hij alles en iedereen kent. “Het is een verhaal van ‘samen’”, benadrukte de T1 (ad interim) van Club, wiens aanpak gesmaakt werd. “Voor de match had ik aangegeven dat we terug naar de basis moeten. Met het bestuur, de staf en de spelers. Iedereen was vandaag dicht aanwezig. Dat vond ik belangrijk. Het was voor mij uiteraard een spannende dag, maar ik heb enorm veel steun gevoeld. Dankzij die steun was ik heel relaxed.”