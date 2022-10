Brugse sterkhouders likken hun wonden na blamage in Dudenpark: “We zijn in de val gelopen”

De Brugse doelman zag hoe Club zich kinderlijk in de luren liet leggen: “Je moet dit volwassen en zakelijk uitspelen. 0-2 tegen tien man, dat is het gedroomde scenario. Je zou er op voorhand zelfs voor betalen (grijnst). We hebben dit alleen maar aan onszelf te wijten.” Vanaken kwam erbij staan: “Misschien kregen veel spelers het gevoel dat we veel te verliezen hadden. Dat ze daardoor twijfelden. Terwijl de match al lang in een definitieve plooi had moeten liggen. We moesten zelfs geen derde goal maken, want ze kwamen niet.”

Club toonde eerder na nederlagen tegen Standard en Westerlo mentaal sterk te zijn: “Dit zal niet blijven hangen,” meent Vanaken. “Woensdag is er alweer een wedstrijd, waarin we terug beter willen voetballen. In de Champions League pakken we wél onze momenten, hier gebeurde dat niet.” Mignolet ging nog een stap verder: “Tussen aanhalingstekens is een punt op Union geen slecht resultaat. Het is acceptabel, wat niet wegneemt dat we altijd hadden moeten winnen. Het is een beetje de jeugdigheid - ik heb het niet vaak meegemaakt. Er is gelukkig weer midweekvoetbal, waarin we veel kunnen rechtzetten. We zijn in de val gelopen. Heel frustrerend, maar dit zal niet blijven hangen.”