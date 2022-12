Brugse spelers met vakantie, vandaag gesprekken tussen Hoefkens en bestuur?

KIJK. Stilte voor de storm op het Belfius Basecamp?

De spelers hebben na het 1-1-gelijkspel van gisteren tegen OH Leuven een week vakantie, maar de verwachting is dus dat zij na hun verlof - wanneer ze de wedstrijd van volgende week zondag in Genk voorbereiden - een andere coach boven zich zullen hebben. Opvallend wel: kort na de middag maakten Simon Mignolet en Dedryck Boyata hun opwachting op het oefencomplex. Die laatste om nog te revalideren na een blessure, de reden van het bezoek van die eerste is nog onduidelijk.

‘t Zou straf zijn, want amper 76 dagen geleden schreef Club nog een stukje Belgische voetbalgeschiedenis door zich na amper vier matchen al te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Maar in de competitie liep het stroef: blauw-zwart kon van zijn laatste tien matchen er maar drie winnen en is pas vierde. Antwerp telt een punt meer en een gespeelde match minder, Union heeft vijf punten meer en leider Genk zelfs twaalf. In combinatie met weinig opwindend voetbal en zeurende supporters, zorgt dat ervoor dat Carl Hoefkens in zijn eerste jaar als T1 meteen mag vrezen voor zijn job.