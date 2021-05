Brugse burgemeester De fauw over het stadiondossier: “Ik ben ervan overtuigd dat het zal lukken. Ooit”

Club Brugge Oranje boven bij blauw-zwart: Nederlan­ders hebben voet in 28 van de 37 Club-goals in 2021

6 mei Juist ja, 28 van de 37 goals! Ofwel een dikke 75 procent! Zó groot is het aandeel van de Nederlanders in de succesvolle terugronde van Club Brugge. Of hoe afhankelijk blauw-zwart is van Bas Dost, Noa Lang en Ruud Vormer. Ex-speler, ex-trainer en nog altijd Nederlander Henk Houwaart (75) geeft tekst en uitleg. “Haal Messi eruit en FC Barcelona is ook maar een middenmotor”.