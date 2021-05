Brugse burgemeester De Fauw: “Nu de titel, en in augustus een groot volksfeest”

Club BruggeOp wandel in zijn Brugse binnenstad spreekt Dirk De fauw (CD&V) een toevallige passant moed in. “Nog één punt. We moeten optimistisch zijn.” De burgemeester wil straks een zomers titelfeest met duizenden fans. In afwachting daarvan: een gesprek over de waarde van Club voor Brugge, de grond van Paul Gheysens en een stand van zaken in het stadiondossier. “Ik ben ervan overtuigd dat het zal lukken. Ooit.”