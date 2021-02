Brugs interim-coach De Mil: "Zullen het met deze groep moeten doen tegen Kiev"

"Sommigen zijn aan de betere hand, anderen hebben nog ziekteverschijnselen”, zegt De Mil. “Noa (Lang, red.) onder meer. Hij heeft toch nog wel wat klachten. Ik hoop dat we tegen donderdag één of twee spelers kunnen recupereren, maar het is afwachten. Het gaat de ene dag beter met hen dan de andere. En uiteindelijk denk ik dat we het met deze groep gaan moeten doen. Er zullen niet veel jongens terugkeren. Nu, zoals jullie gezien hebben: er was ook tegen OHL nog heel veel talent en heel veel wil aanwezig."

Dat Bas Dost vroeger naar de kant mocht, was "uit voorzorg". En dat Club zo gefocust was, geen toeval. "We hadden onze jongens heel duidelijk gewaarschuwd voor OHL - een goed team, een stevig blok en sterk op de counter met al dat aanvallend talent. Maar we hebben het heel volwassen uitgespeeld. En we zaten duidelijk niet met Kiev in ons hoofd." Dat zal de komende dagen wel anders zijn. Maar eerst: die wisser in de neus.