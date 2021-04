DUBBELINTERVIEW. Vanaken: “Een carrière bij Club zoals Franky, daar teken ik direct voor” - Jarige Van der Elst: “Dát is ambitie hebben”

Club Brugge Club telt nu al recordaan­tal doelpunten­ma­kers: “Elke dag ‘vollebak’, dat is waar we voor staan”

17 maart Met Pérez erbij zit Club Brugge in competitieverband al aan 18(!) verschillende doelpuntenmakers. Nooit was de luxe groter bij blauw-zwart: “Iédereen is mee in ons verhaal, dat is de sterkte van deze groep”, weet Philippe Clement.