Bij volledige verkoop Club Brugge kunnen aandeelhouders aanzienlijk cashen: hoeveel zouden Verhaeghe en Mannaert opstrijken?

Hoe de protago­nist een figurant werd: Club Brugge is een leeuw zonder tanden

“Zeventig procent balbezit, maar daar ben je niets mee.” Club Brugge mist in deze play-offs slagkracht - het dreigen vier lange weken te worden: “We staan waar we verdienen te staan”, is Rik De Mil eerlijk. De protagonist is plots een figurant geworden.