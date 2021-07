Bij PSG tussen grote sterren gespeeld, maar écht doorbreken lukte niet: wat u moet weten over Club-aanwinst Nsoki

Nsoki komt met adelbrieven naar Jan Breydel. De bonkige verdediger, die zowel centraal als op de linksachter uit de voeten kan, is een jeugdproduct van PSG. Nadat hij zijn eerste stapjes in het voetbalveld zette bij US Roissy-en-Brie, vervoegde hij de Parijzenaren in 2014.

Nsoki groeide verder door en werd als een groot talent beschouwd. Na zijn debuutmatchen in het eerste elftal werden vooral zijn technische vaardigheden en rust aan de bal geloofd. Het sterrenensemble bij PSG maakte destijds stevig indruk op Nsoki. “Ik maak nu kennis met de hoogtes en laagtes van het profvoetbal. Spelen met legendes als Verratti en Thiago Silva, dat helpt mij enorm vooruit. En het is extra mooi dat ik met mijn vrienden Nkunku en Dagba kan trainen, die net als ik de jeugdacademie hebben doorlopen”, zei Nsoki in de zomer van 2019.

Hij kwam uiteindelijk aan 16 officiële matchen voor de hoofdmacht en gaf 2 assists, maar doorbreken in Parijs zat er niet in. De concurrentie achterin was met onder meer Marquinhos en Thiago Silva moordend. Uitzicht op veel speelgelegenheid had hij niet en dat vond Nsoki bijzonder jammer. PSG was altijd zijn eerste keuze, maar een mooi voorstel kwam er niet, volgens zijn entourage. Integendeel. “Waarom zou een jong talent als Stanley bijtekenen als hij een enkel een project voor het B-team aangeboden krijgt, zonder enig alternatief?”

En dus zette Nsoki zijn zinnen op een transfer, de lovende woorden van toenmalig coach Thomas Tuchel ten spijt. Aan interesse alleszins geen gebrek: Juventus, Marseille, Schalke 04 en enkele Spaanse clubs hadden (verregaande) interesse, Newcastle deed zelfs een bod van 11 miljoen euro. Tijdens de hele transferhetze wisselde Nsoki ook van makelaar, waardoor enkele clubs buitenspel werden gezet en de toekomst plots onzeker oogde. Nsoki bleef uiteindelijk in de Ligue 1: Nice legde in de zomer van 2019 de stevige som van 12,5 miljoen euro op tafel.

In Zuid-Frankrijk stond Nsoki regelmatig in de basiself: hij kwam er de voorbije twee seizoenen - alle competities samen - aan 44 wedstrijden. Daarin scoorde hij ook twee keer. Toch was Nsoki nooit een onbesproken figuur in Nice. De verdediger had moeite om de hoge verwachtingen, verbonden aan zijn prijskaartje en reputatie bij PSG, in te lossen. Hij werd vaak als nonchalant bestempeld door de supporters. Ook een coronabesmetting hielp hem afgelopen seizoen niet vooruit.

Nu zoekt Nsoki, nog steeds een groot Frans talent, meer stabiliteit en voetbalgeluk bij Club Brugge. Blauw-zwart betaalt nog zo'n 6,5 miljoen euro aan Nice, dat dus stevig verlies boekt op Nsoki. Hij moet bij Club in de voetsporen treden van Odilon Kossounou, die voor 30 miljoen euro naar Leverkusen trekt.

Volledig scherm Nsoki in gesprek met Nice-coach Galtier. © Photo News

