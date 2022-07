Bezoek met privéjet levert Maldini en Milan voorlopig niets op: goed gesprek, maar geen akkoord over De Ketelaere

BUITENLANDS VOETBAL INTERVIEW. Philippe Clement over Hoefkens, de toekomst van De Ketelaere en de hoge ambities bij Monaco: “De prins belde me: ‘Zo voortdoen’”

“Iedereen terugzien op een trouwfeest deed enorm veel deugd.” AS Monaco-coach Philippe Clement (48), patron in het prinsdom, maar met het hart nog steeds in Brugge. “De Ketelaeres grote kracht is dat-ie heel nuchter is. En heel matuur voor zijn leeftijd. Voor het eerst maakt hij zo’n transferperiode mee, maar ik ben er zeker van dat Charles er goed mee omgaat.”

16 juli