“Beursgang van Club Brugge verloopt stroef”

De Tijd schrijft dat de beursgang van Club Brugge moeizaam verloopt. De krant wijst naar de complete stilte van de voorbije dagen. Traditioneel volgt er na de start van de intekenperiode - die op 17 maart begon - informatie over of de aangeboden aandelen een koper hebben gevonden of wanneer er meer duidelijkheid is over ‘de prijsvork’ die kan vernauwd worden. Die berichtgeving kwam er nog steeds niet. Dat de club geen dividenden uitkeert, wordt gezien als een van de redenen voor het lauwere enthousiasme. Desondanks zou de definitieve prijs van de aandelen binnen de oorspronkelijke prijsvork (tussen 17,50 en 22,50 euro, red.) liggen.