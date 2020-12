Belofte van het jaar De Ketelaere: “Alles waar je je hele leven van droomt, kwam samen dit seizoen”

“In 2020 zijn al mijn jongensdromen uitgekomen, maar ik blijf heel hongerig. Elke wedstrijd zal ik me moeten blijven tonen. Op dit moment zitten we met de ploeg in een goeie periode en die moeten we zien door te trekken.” De prijs van vandaag smaakt naar meer, maar of De Ketelaere al droomt van de Gouden Schoen? “Ik weet niet of het haalbaar is, maar als kind droom je daar natuurlijk van.”

De volledige uitslag van de Belofte van het jaar:

1. Charles De Ketelaere (voetbal) 398

2. Thibau Nys (veldrijden) 323

3. Grégoire Munster (rally) 105

4. Jérémy Doku (voetbal) 102

5. Laurens De Vos (tafeltennis) 74

6. Katrijn De Clercq (wielrennen) 62

7. Evy Poppe (snowboard) 53

8. Ilan Van Wilder (wielrennen) 53

9. Marith Vanhove (wielrennen) 50

10. Maxuella Lisowa (basket) 40

11. Olav Kosolosky (tafeltennis) 34

12. Gilles Magnus (autosport) 29

13. Anke Steeno (ijshockey) 14

14. Roos Vanotterdijk (zwemmen) 12 via wildcard

15. Rani Rosius (atletiek) 9 via wildcard

16. Arnaud De Lie (wielrennen) 3 via wildcard

16. Ugo De Wilde (autosport) 3 via wildcard

16. Tibo Vyvey (roeien) 3 via wildcard

16. Henri Vandenabeele (wielrennen) 3 via wildcard

20. Lois Openda (voetbal) 1 via wildcard

21. Shari Bossuyt (wielrennen) 1 via wildcard