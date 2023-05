Bekend sinds de oorlog in Oekraïne: wie zit er achter de Raine Group, de zakenbank die Club Brugge moet verkopen?

Trekt De Mil met Hoefkens naar Engeland?

Nadat-ie STVV en ook KV Kortrijk weigerde, voert Carl Hoefkens momenteel onderhandelingen in The Championship. Mogelijk volgt Rik De Mil hem richting de Engelse tweede klasse… en is Club Brugge deze zomer na Hoefkens ook De Mil kwijt.